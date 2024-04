Va a fuoco il magazzino in Brianza: un anziano è finito in ospedale

Le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute nella giornata di venerdì 5 aprile per un incendio scoppiato in un magazzino al piano terra di un edificio civile di due piani a Bovisio Masciago, in via Silvio Pellico.

Secondo le prime ricostruzioni gli uomini del comando, giunti sul posto, parallelamente allo spegnimento delle fiamme si sono subito messi al lavoro per evacuare due persone che erano rimaste bloccate al primo piano dell'edificio, situato proprio sopra il magazzino andato in fiamme, portandole al sicuro all'esterno. Visitate dal personale sanitario dellla Croce Bianca di Cesano Maderno, per un 84enne, colto da malore, si è dovuto ricorrere al trasporto in codice giallo all'ospedale di Paderno Dugnano.

Sul luogo dell'incendio erano presenti 2 autopompe, un'autoscala, un carro soccorso, un'autobotte e la vettura del funzionario di guardia dei vigili del fuoco. Oltre ai carabinieri della compagnia di Desio, che si sono attivati chiudendo via Pellico per agevolare il lavoro dei pompieri e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e le cause che hanno portato allo scoppio del rogo.

L'intervento, cominciato intorno alle 12, è durato circa due ore.