Il comune brianzolo dove i ragazzi d'estate fanno piccoli lavori di manutenzione

I ragazzi di Bovisio Masciago impugnano il pennello e in queste calde giornate estive si mettono a disposizione della comunità per piccoli lavori di manutenzione. Quando l'amministrazione comunale ha lanciato l'invito i più giovani hanno risposto e sotto il coordinamento della cooperativa La Grande Casa hanno deciso mettere da parte piscina e centri estivi, ma di dedicarsi al loro comune.

Sono 13 i ragazzi che ogni giorno si ritrovano al centro polivalente di via Bertacciola, negli spazi della Protezione civile. “Sono ragazzi di prima e seconda superiore - spiega Davide Scorza, della cooperativa La Grande Casa - ma alcune famiglie hanno insistito per inserire anche figli dell’età della scuola media ritenendo che il progetto possa essere utile dal punto di vista formativo anche per loro".

Un'idea che ha coinvolto non solo giovani residenti a Bovisio Masciago ma anche alcuni coetanei da Desio e da Varedo ai quali si aggiungono 4 ragazzi che il tribunale dei minori di tanto in tanto coinvolgerà nell’ambito del programma di recupero della persona. Per due settimane, dalle 9 alle 16 (con pausa pranzo più o meno lunga in base alla voglia, alla stanchezza e al clima di divertimento del momento) si dedicheranno alla manutenzione di una trentina di panchine ormai ammalorate ubicate che si trovavano nel parco Giorgio Perlasca. Il comune le ha rimosse, ai ragazzi il compito di ripulirle e riverniciarle. Non saranno una uguale all’altra: la scelta è stata quella di avere alla fine un parco ricco di colori e di fantasia, con colori e frasi pensate dai ragazzi e, naturalmente, vagliate grazie agli educatori della cooperativa.

“Noi come amministrazione comunale abbiamo creduto molto a questo progetto - ha commentato l'assessore Alice Brambilla che nei giorni scorsi è andata a far visita ai ragazzi -. In un periodo in cui si parla di ragazzi soltanto per vandalismi, voi state dimostrando che è possibile comportarsi diversamente, dedicando invece attenzione e sudore a ciò che è di tutti. È davvero un bel messaggio. Credo che Bovisio Masciago sia fiera di voi e delle vostre famiglie”.