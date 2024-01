In centro traffico paralizzato: la via si allaga e la strada viene chiusa alle auto

Bovisio Masciago si risveglia con una strada allagata e il traffico paralizzato. Il fatto è accaduto intorno alle 5.30 di questa mattina, giovedì 11 gennaio, quando via Marconi si è allagata ed stato necessario chiudere la via al traffico veicolare. Mandando in tilt la circolazione in centro, soprattutto nelle vie laterali e lungo corso Italia. I tecnici sono al lavoro da ore per cercare di risolvere il problema. Dalle informazione raccolte da MonzaToday la strada rimarrà chiusa forse per l’intera giornata. La causa all’origine del problema non è ancora nota. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale per la viabilità, e i tecnici di Brianzacque.