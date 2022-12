Le ambulanze che in Brianza vanno a soccorrere chi ha bevuto troppo non fanno più notizia

Non fanno neanche più notizia le ambulanze che ogni sabato sera, spesso a partire già dal pomeriggio, vanno in soccorso di chi ha bevuto troppo. Come se in un certo senso si fosse fatta l'abitudine a un consumo di alcol esagerato nei fine settimana, come se fosse tutto normale. Invece crediamo sia il caso, a costo di essere ripetitivi, di raccontare cosa è successo in questo senso nella notte in Brianza, anche per rendere onore a tutto il personale sanitario che opera nel nostro territorio a tutte le ore del giorno e della notte.

La prima uscita di un'ambulanza del 118 per andare in aiuto di un uomo che aveva bevuto troppo è stata ieri, sabato 17 dicembre, intorno alle 17.31 a Giussano in viale Como. L'uomo non è stato ricoverato ma ha ricevuto assistenza sul posto.

Alle 22 circa a Monza in via Italia un ragazzo di 21 anni è stato portato all'ospedale San Gerardo per intossicazione etilica. Alle 22.08 nuovo intervento della Croce Rossa a Nova Milanese per un uomo di 38 anni, anche lui portato in ospedale per aver bevuto troppo.

Alle 22.19 a Vimercate una donna è stata portata in ambulanza all'ospedale cittadino in codice giallo sempre per abuso di alcol.

22.24, una ragazza di 24 anni per gli stessi motivi, da via della Valle è stata trasportata all'ospedale di Carate Brianza.

Intervento anche alle 22.44 a Concorezzo in via Federico Ozanam per un 56enne ricoverato poi a Vimercate.

Ultima uscita questa mattina 18 dicembre alle 10.10 a Cesano Maderno dove è stato soccorso un uomo di 42 anni per intossicazione etilica.

Questi sono gli episodi più gravi riportati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza). Sei ambulanze impegnate per questo tipo di soccorsi.