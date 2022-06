Il fiume arcobaleno travolge il centro di Monza

Brianza Pride 2022: un fiume di bandiere arcobaleno ha invaso la città di Teodolinda. Gli organizzatori stimano una partecipazione di oltre 4mila persone, non solo da Monza e dalla Brianza. Puntuali alle 16 in piazza Castello, senza le bandiere dei partiti ma solo con la bandiera arcobaleno. Un fiume con persone di ogni età che hanno così voluto ribadire il riconoscimento dei diritti alla comunità Lgbt del territorio.

In questi anni, soprattutto durante la pandemia, come più volte ricordato da Oscar Innaurato promotore della manifestazione (organizzata da Brianza Oltre l'Arcobaleno e da Rete Brianza Pride) sono state numerose le segnalazioni allo sportello anti violenza attivato nella sede della Cgil di Monza di persone che hanno subito violenza, e in alcuni casi sono state anche allontanate dalle loro famiglie per il proprio orientamento sessuale. Centinaia le richieste di aiuto, ma anche le storie di sofferenza che in questi anni Innaurato ha raccolto, così come le storie delle famiglie arcobaleno.

Testimonianze vive che hanno sfilato in questo caldo pomeriggio di fine primavera nel cuore della città di Monza. In piazza tanti giovani, anche giovanissimi, famiglie e adulti. La festa è poi proseguita ai Boschetti Reali. "Sono felice - commenta Innaurato -. Felice non solo per la fantastica partecipazione delle persone. ben oltre le nostre aspettative. Ma sono felice perché è la dimostrazione che se il comune di Monza, secondo noi, in questi cinque anni non ha dimostrato vicinanza e attenzione alle problematiche della comunità Lgbt, la gente è comunque dalla nostra parte. Questo mi conforta: è possibile una Monza diversa da quello che ad oggi c'è". Alla manifestazione erano presenti in forma privata Paolo Pilotto (candidato per la coalizione di centro sinistra) e Paolo Piffer (lista civica Civicamente). Tra i volti noti della politica anche Marco Cappato.

Innaurato ha ribadito l'importanza della giornata ricordando che il Brianza Pride era una parata a favore dei diritti della comunità arcobaleno. Una manifestazione che appartiene anche a tutte le lesbiche, a tutti i bisessuali e le bisessuali, alle persone intersessuali, transessuali, agender, panromantiche, alleate. La lista è lunghissima. Il primo Pride risale al 1969: fu organizzato da due donne transgender".