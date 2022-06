Brianza Pride 2022: ecco il percorso dei carri e dove si terrà la manifestazione

Brianza Pride 2022: è tutto pronto per la grande manifestazione. Un evento che domani, sabato 4 giugno, richiamerà a Monza migliaia di persone della comunità Lgbt (ma non solo).

L'evento, organizzato da BOA (Brianza Oltre l'Arcobaleno) e da Rete Brianza Pride sarà, come ricordano i promotori, "una parata a favore dei diritti della comunità arcobaleno alla quale sono invitati tutti i cittadini". L'evento avrà inizio alle 16 con partenza da piazza Castello, davanti al Binario 7, poi la parata dei carri si snoderà per le vie del centro passando per via Manzoni, via Appiani e piazza Citterio, per concludere l'evento ai Boschetti Reali. Dove verrà organizzato un pic nic all'ombra dei tigli (meglio munirsi di borraccia e telo).

Durante l'evento nessun comizio politico. "Il Brianza Pride è un luogo tematico e non partitico - dichiara Oscar Innaurato da i fondatore del BOA e tra gli organizzatori dell'evento -. In cinque anni di amministrazione Allevi la nostra comunità non si è mai sentita tanto invisibile e umiliata come adesso dopo il diniego all'adesione alla Rete Ready e alla collaborazione con le associazioni che volontariamente contrastano l'odio e le discriminazioni. Il comune di Monza, per il quarto anno di seguito, non ha patrocinato il Pride pur ospitandolo". Critiche che settimana scorsa Innaurato aveva illustrato di persona al sindaco uscente Dario Allevi (che tenta il bis con una coalizione di centro destra). Innaurato lo aveva fermato in centro e gli aveva consegnato un mazzo di rose, postando poi la consegna sui social.

Intanto sulla pagina Facebook del Brianza Pride arrivano le prime indiscrezioni sui carri. La parata sarà composta dai carri di: Risciò @udsmonza Spezzone studentesco (con musica), dal carro Rete Brianza Prode People con il dj set di Matteo Brioschi, dallo spezzone delle famiglie arcobaleno, dal carro Vimercate con i sindaci dei paesi che hanno concesso il patrocinio alla manifestaizone, dal Carro Cgil (con musica), dal Carro Arci Blob (con musica). In caso di necessità sui carri ci saranno bottigliette d'acqua e tappi per le orecchie.