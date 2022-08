In Brianza il raduno nazionale di labrador e di golden retriever

Monza per un fine settimana diventa la "casa" dei labrador e dei golden retriever. Il 17 e il 18 settembre il Gruppo cinofilo monzese organizza l'Expo nazionale di Monza trofeo Challange Corona Ferrea per labrador e golden retriever.

L'evento, giunto quest'anno alla 27esima edizione, si svolgerà nel campo di via Nievo, alla presenza di una giuria internazionale. Un grande evento, non solo per gli appassionati della razza, ma per tutti coloro che amano i cani. Verranno allestiti ampi ring, spazi per gli espositori, una tensostruttura coperta, ed è previsto anche un servizio di ristorazione.

Il Gruppo cinofilo monzese Corona Ferrea è nato nel 1993 per volontà di alcuni appassionati cinofili. Poi riconosciuto lo stesso anno dall'Enci, dal 2005, con l’istituzione della provincia di Monza e Brianza, è stato riconosciuto dall’ENCI quale delegazione competente per territorio.

Tutti i dettagli a questo link.