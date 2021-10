Lavori alle condotte fognarie per evitare gli allagamenti

Al via i lavori per potenziare e sostituire alcuni tratti della rete fognaria cittadina, evitando così gli ennesimi allagamenti ogni volta che si presenta un forte acquazzone.

Dalla seconda metà di novembre al via a Busnago il cantiere di Brianzacque. Gli operai saranno al lavoro in via Belgioioso, Santa Chiara e via Manzoni degli Scotti, nella parte Nord Ovest del comune. L'intervento costerà 600mila euro e i costi verranno coperti con i fondi provenienti dalla bolletta del servizio idrico integrata pagata dai cittadini. Il cantiere, salvo imprevisti, durerà circa tre mesi e mezzo.

L'intervento prevede l'eliminazione di alcune strozzature e l’aumento della capacità di portata attraverso la posa di nuovi elementi scatolari in linea, potrà dare soluzione ad allagamenti, rigurgiti ed esondazioni. La cantierizzazione e i lavori, saranno effettuati nella più stretta collaborazione con il Comune e con la Polizia Locale di Busnago (necessaria deviazione con ATM/NET per il trasporto pubblico locale) , così da conciliare le necessità operative dei cantieri limitando il più possibile i disagi per i cittadini e per la circolazione viabilistica.

“Il dialogo e il confronto con l’Amministrazione Comunale si sono rivelati decisivi per strutturare e dare avvio a quest’intervento, che il piano fognario ci indica come prioritario e che fornirà risposte tangibili e concrete alle problematiche idrauliche in entrambe le zone”, dichiara Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque.