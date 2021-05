Fontana "schiumosa": a San Rocco schizzi di acqua e di sapone

Getti schiumosi dalla fontana di piazza D’Annunzio. Dalla fontana della centralissima piazza di San Rocco a Monza non fuoriesce solo acqua ma anche schiuma. A segnalare il problema un lettore, che ha denunciato la situazione anche sui social.

La fontana, davanti al centro civico di via D’Annunzio, nella giornata di domenica 16 maggio spruzzava getti di schiuma. Non è la prima volta che le fontane di Monza presentano criticità: in passato acqua verde nelle fontane di piazza Roma e di piazza Indipendenza.

Questa volta, probabilmente, potrebbe trattarsi di qualche bontempone. Infatti da Brianzacque, che si occupa della manutenzione delle fontane cittadine, assicurano che non dipende dal loro intervento.

“La ditta che per conto nostro ha in gestione le fontane della città di Monza nonché le altre presenti in numerosi comuni della Brianza, per il trattamento di pulizia e di sanificazione, non utilizza prodotti che possono causare la formazione di schiume – riferiscono dall’azienda a MonzaToday -. Escludiamo dunque che l’episodio anomalo segnalato dal cittadino sia in alcun modo da addebitare alle attività di manutenzione dell’impianto di San Rocco”.