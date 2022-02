"Non appena mi ha visto ha tirato fuori il coltello": il racconto del brianzolo accoltellato a Milano

"Ero appena uscito dal bar e con il mio collega stavo andando da un cliente. Quando, improvvisamente, ho visto che la portiera della mia auto parcheggiata poco distante dal bar era aperta. Sono corso e ho trovato all'interno un uomo che stava rovistando tra le mie borse. Le grida e poi ha tirato fuori un coltello. Ho cercato di scappare, ma mi ha colpito e sono caduto sul marciapiede".

Così inizia il racconto del 34enne brianzolo che ieri, lunedì 7 febbraio, intorno alle 16 è stato accoltellato a Milano. L'uomo, agente di commercio di Seregno, era a Milano per lavoro. "Quando ho visto l'auto aperta mi sono allarmato e sono subito corso - racconta -. Dentro c'era un uomo, presumibilmente di origine nordafricana, che aveva tra i 30 e i 40 anni. Aveva già abbassato i sedili e stava rovistando ovunque. Improvvisamente ha tirato fuori il coltello". Questione di secondi: il brianzolo si è spaventato e ha cercato di tirarsi indietro. "Ho avuto paura - prosegue -. Ho cercato di allontanarmi. Mi ha colpito alla spalla e sono caduto a terra". Nel frattempo sono accorsi in aiuto del giovane il collega e un altro uomo.

"Il ladro stava già scappando con la borsa con tutti i documenti - prosegue -. Fortunatamente il mio collega è riuscito a strappargliela". L'uomo è scappato facendo perdere le sue tracce. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato l'ambulanza, sul posto anche i carabinieri. Il brianzolo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda dove è stato poi dimesso la sera con una prognosi di 7 giorni per le ferite riportate alla spalla destra.

"Sono stato fortunato - ha concluso -. Poteva risolversi in maniera ben più tragica, se avesse colpito il collo o organi interni. Vado spesso a Milano per lavoro, ma non mi è mai capitata una cosa del genere".