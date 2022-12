Acquista droga nel boschetti e viene fermato dai carabinieri

Ieri notte attorno all’una e mezza, a Briosco, in prossimità del confine con il comune di Inverigo, un operaio 43enne di Desio è stato fermato dai carabinieri della stazione carabinieri di Giussano mentre percorreva via I Maggio di Briosco (provenendo da via Fornacetta) alla guida della sua Toyota C4R.



Immaginando che il 43enne potesse aver acquistato della droga nel vicino boschetto del comune di Inverigo ipotesi poi confermata considerati anche i precedenti in materia di stupefacenti dello stesso, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo trovando nella portiera della vettura due dosi di cocaina acquistata qualche minuto prima.



All’uomo, è stata ritirata la patente di guida e notificato il procedimento amministrativo volto all’applicazione del foglio di via obbligatorio dei comuni di Briosco e Inverigo. Lo stesso verrà nuovamente segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti.