L'uomo di 69 anni che imbrattava il guardrail con la vernice: denunciato

Autore del gesto un uomo di 69 anni che venerdì 14 aprile a Brugherio in via San Maurizio al Lambro all'incrocio con via della Mornera ha scritto lungo il guardrail "Parco Media Valle Lambro". Mentre l'uomo era intento nel suo operato è passata una pattuglia della polizia locale di Cologno Monzese che lo ha colto sul fatto. Gli agenti hanno allertato i colleghi della polizia locale di Brugherio che sono giunti sul posto, hanno identificato il 69enne e redatto i verbali di spontanee dichiarazioni. È stato nominato il difensore ed è stata sequestrata la merce utilizzata per imbrattare il guardrail. L'uomo è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.