L'automobilista che si ferma per abbandonare i rifiuti, proprio mentre passa la polizia locale

Si era fermato per abbandonare i rifiuti, ma proprio in quel momento è passata una pattuglia della polizia locale che lo ha "pizzicato" sul fatto. Per l’uomo, un 68enne residente a Brugherio, è scattata la sanzione di 41 euro e l’obbligo di portare i rifiuti in discarica.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di sabato 21 ottobre a Brugherio. Erano circa le 12 quando una pattuglia della polizia locale, passando per via Buozzi, ha notato un uomo che era appena sceso dall’auto (un’Alfa Romeo) e ha iniziato a scaricare alcuni sacchi neri (dove c’erano foglie, rami, ramoscelli…). L’uomo è stato sanzionato e gli agenti gli hanno intimato di portare i rifiuti in discarica che, a quell’ora, era ancora aperta.