Fumo nero da un capannone, accende un fuoco poi aggredisce la polizia

Hanno notato una colonna di fumo nero alzarsi da una autorimessa mentre a bordo di una pattuglia stavano effettuando un giro di controllo in città. E sono subito intervenuti. Ma oltre al fuoco, gli agenti della polizia locale di Brugherio domenica pomeriggio hanno divuto fare i conti anche con il titolare dell'attività che non ha ben visto la presenza delle forze dell'ordine, aggredendo gli agenti, secondo quanto ricostruito dal comando della polizia locale di Brugherio.

Una volta sul posto infatti, in un capannone a nella zona ovest della città, la polizia avrebbe chiesto i documenti all'uomo che avrebbe acceso un fuoco all'interno della sua proprietà e si sarebbe rifiutato di fornire quanto richiesto, iniziando ad insultare gli agenti. Poi è spuntata una carta d'identità che ha convinto poco il personale, dove mancava anche la fotografia. E così gli agenti hanno chiesto un altro documento. Ma c'è stato un altro rifiuto e una collutazione durante la quale gli agenti, nel tentativo di bloccare l'uomo, sarebbero caduti a terra.

L'uomo è stato così denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza: uno dei due agenti è rimasto ferito e ha dovuto far ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso di Monza da dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Per l'uomo, un 40enne di origine romena residente nel Varesotto, oltre alle denunce, è scattata anche una multa per le violazioni del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta l’accensione di fuochi.