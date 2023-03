L'ambulante vede i vigili, scappa e 'perde' per strada 50 kg di carciofi

Alla vista degli agenti della polizia locale è scappato, lasciando in mezzo alla strada le due cassette di carciofi semilavorati pronti alla vendita. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 4 marzo, a Brugherio.

In occasione del mercato settimanale gli agenti della polizia locale - come di consuetudine - sono stati impegnati nei controlli degli ambulanti. Ma il venditore di carciofi alla vista dei vigili è scappato. Inutile il tentativo degli agenti di rintracciarlo, malgrado l'arrivo della pattuglia di supporto. Il venditore ambulante, presumibilmente non in regola, ha fatto perdere le sue tracce.

Dai controlli effettuati gli agenti, oltre alle due cassette abbandonate in loco dal venditore, hanno trovato un altro sacco pieno di carciofi per un totale di 50 kg del prelibato alimento. La merce è stata trattenuta al comando della polizia locale in attesa della distruzione a causa della dubbia provenienza