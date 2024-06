Il brianzolo fermato al casello dell'autostrada con 45mila dosi di droga

Quella sosta di diversi minuti al casello dell’uscita dell’autostrada A22 a Bolzano Sud per pagare il pedaggio ha insospettito gli agenti della questura di Bolzano che hanno fermato il mezzo e dai controlli hanno scoperto che l’autista stava trasportando un borsone pieno di droga.

A finire nei guai un 41enne originario dell’Albania e residente a Brugherio. Il fatto è accaduto intorno alle 18.15 di giovedì 13 giugno quando gli agenti della polizia di Stato hanno fermato l’uomo alla guida del furgone. Il conducente si era fermato diversi minuti al casello, probabilmente per osservare i movimenti dei poliziotti fermi all’uscita, creando disagi agli automobilisti. A quel punto gli agenti si sono avvicinati al furgone per verificare che cosa stava succedendo, notando che il conducente iniziava a innervosirsi e a mostrare una certa insofferenza.

Dai controlli è emerso che il 41enne aveva già precedenti, tra i quali anche quello per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini della questura di Bolzano hanno perciò perquisito il mezzo, il conducente e il passeggero che era con lui. Hanno trovato nascosto nel vano posteriore del furgone un borsone in tela con all’interno 10 pacchi sottovuoto pieni di marijuana, per un peso complessivo di 5,5 kg. Il 41enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe consentito la suddivisione in almeno 45mila dosi, per un valore al dettaglio stimato, sul mercato illecito, di quasi 1 milione di euro.