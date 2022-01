Barista al lavoro senza green pass: scatta la multa anche per il titolare

Il barista è al bancone, ma non ha il green pass. Scatta la multa per il lavoratore e per il suo titolare.

Continuano i controlli degli agenti della polizia locale di Brugherio per il rispetto delle norme anti covid.

Ieri, mercoledì 5 gennaio, proprio durante uno dei consueti controlli, i vigili hanno "pizzicato" un barista sprovvisto del passaporto verde.

A quel punto è scattata la doppia sanzione: il barista e il suo datore di lavoro dovranno sborsare ciascuno 600 euro.

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Brugherio aveva sanzionato un altro lavoratore privo di green pass.

Si trattava di un addetto alla manutenzione delle slot machine. Quando i vigili sono entrati nel locale per il controllo l'addetto, titolare di partita iva, è stato multato. Anche per lui una sanzione di 600 euro.