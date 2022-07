Palo abbattuto dal forte temporale

Il forte temporale fa piegare pericolosamente il palo della Telecom. È successo venerdì 29 luglio a Brugherio. Erano circa le 18.30 quando a causa del forte acquazzone il palo in via Increa si è pericolosamente inclinato verso la strada.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno chiamato in supporto gli agenti della polizia locale di Brugherio. I vigili hanno chiuso temporaneamente la strada: nel frattempo è stata allertata la squadra del pronto intervento della Telecom e gli addetti dell’ufficio tecnico del comune per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.