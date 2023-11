Un uomo bloccato all'interno del suo furgone e una richiesta di intervento insolita giunta nel pomeriggio di giovedì 2 novembre alla centrale operativa della polizia locale. E' successo a Brugherio dove una pattuglia del comando di via Quarto è intervenuta in via Galvani.

All'interno di un autocarro gli agenti hanno trovato un 32enne, corriere per conto di una società con sede a Pioltello. Il 32enne ha raccontato che per prelevare un pacco da consegnare poco prima aveva lasciato il portellone posteriore dello stesso aperto ma questo era già difettoso e si era richiuso alle sue spalle bloccandolo all'interno del vano portapacchi per circa un quarto d'ora.

Il corriere nel frattempo aveva cercato di liberarsi e di allertare i passanti assestando calci al portellone. A liberarlo ci hanno pensato gli agenti della polizia locale con l'uso di utensili di soccorso in dotazione all'auto di servizio. Per l'uomo non è stato necessario il supporto del personale medico e non si è recato in ospedale per alcun controllo in quanto in buona salute.