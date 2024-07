Danneggia tre auto parcheggiate e se ne va, ma le telecamere lo inchiodano

Danneggia le auto in sosta e non si ferma. Ma gli agenti della polizia locale, grazie al prezioso contributo fornito dalle telecamere, riescono a risalire all’automobilista che conferma l’accaduto. Per lui scatta una multa da 400 euro e gli vengono tolti 6 punti dalla patente.

Il fatto è accaduto lo scorso 13 luglio, a Brugherio, quando gli agenti della polizia locale sono stati allertati per quell’automobilista che aveva danneggiato in via San Maurizio al Lambro 3 auto in sosta e poi, come se nulla fosse, si è allontanato.

Grazie alle immagini della telecamera di una ditta gli agenti sono riusciti a risalire al modello, al colore e in parte anche alla targa della vettura. Poi grazie al sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe dei varchi cittadini gli agenti hanno scoperto che la macchina alle 15.15 era entrata in città integra da Cologno Monzese, da via San Maurizio. Poi però alle 17.30 usciva da Brugherio, sempre percorrendo la stessa strada e passando dallo stesso varco di telecamere, con delle ammaccature sulla parte posteriore.

Da ulteriori verifiche gli agenti sono risaliti al proprietario, un 32enne residente a Cinisello Balsamo che ieri, venerdì 19 luglio, è stato convocato in comando e ha confermato la responsabilità dell’accaduto. Gli automobilisti danneggiati potranno così chiedere direttamente il risarcimento danni.