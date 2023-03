Nel cantiere arriva la polizia, denunciato 28enne

Un ragazzo di 28 anni è stato sorpreso all'interno di un cantiere, intento a bivaccare, dalla polizia locale. Il 28enne, residente a Cologno Monzese, però in città non avrebbe dovuto mettere piede perchè diversi mesi fa era stato raggiunto da un daspo emesso dal questore di Monza.

A rintracciare il giovane nell'aea edile sono stati gli agenti della polizia locale in seguito a un controllo e per il ragazzo è scattata una denuncia per la violazione dell'ordine dell'autorità.