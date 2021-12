Entrano in un bar con il green pass, ma non è loro: scattano denuncia e multa

Erano entrati nel locale per trascorrere la serata. Un progetto, però, interrotto dall'arrivo dei vigili. Infatti quando nel locale sono entrati gli agenti della polizia locale e hanno effettuato i controlli hanno scoperto che i green pass che quei due clienti avevano mostrato in realtà appartenevano ad altre persone. Ma da ulteriori controlli sono emerse altre irregolarità.

Il fatto è accaduto nella serata di sabato 11 dicembre a Brugherio. Gli agenti della locale, durante i consueti controlli per verificare la regolarità dei provvedimenti covid, hanno scoperto che quei due clienti seduti in un locale di Brugherio avevano un passaporto verde che, in realtà, non apparteneva a loro.

Gli agenti hanno approfondito le verifiche e hanno scoperto che quei due avventori erano due cittadini egiziani di 20 e 24 anni, domiciliati a Brugherio ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.

I due giovani sono stati portati in Questura a Milano per gli accertamenti e le pratiche del caso e sono stati denunciati con l'accusa sia di sostituzione di persona sia per normativa stranieri. Inoltre sono stati sanzionati con una multa di 400 euro perché sprovvisti di green pass.

Infine è emerso che i due ragazzi erano lavoratori irregolari in un negozio di Brugherio. Sulla vicenda ci sono indagini in corso.