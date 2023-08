Guidava l'auto sotto sequestro e senza la patente (perché gli era stata ritirata): denunciato 47enne

Guidava l'auto posta sotto sequestro e senza la patente. Che gli era già stata ritirata.

Nella giornata del 9 agosto, intorno alle 12,15, la pattuglia della polizia locale di Brugherio ha fermato in via San Francesco una Renault Captur, guidata da un uomo di origine peruviana, residente a Brugherio, di 47 anni. A seguito del controlli, infatti, l'auto è risultata essere quella già posta sotto sequestro e sotto fermo amministrativo, nel mese di luglio, dal Comando di Brugherio. Lo stesso che, ancora a gennaio, aveva anche provveduto a ritirare la patente al 47enne.

Per l'uomo sono dunque scattate le sanzioni, salatissime. E che ora spetterà al prefetto quantificare esattamente. Oltre alla denuncia penale per aver rimosso i sigilli posti alla sua auto in in occasione del fermo e del sequestro.