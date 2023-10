Il comune brianzolo dove per 1 mese è vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine

Il sindaco di Brugherio Roberto Assi corre ai ripari contro i vandalismi e le possibile risse molte volte causate da qualche bicchiere di troppo. Così che il primo cittadino di Brugherio ha emesso una doppia ordinanza proprio per contrastare il fenomeno più volte al centro di episodi di cronaca e denunciato dai cittadini.

Dalle 00.01 del 06 ottobre 2023 alle ore 24.00 del 05 novembre 2023 è vietata la vendita e somministrazione a qualsiasi titolo (compresi i distributori automatici) di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine. Un divieto che vige non in tutta la città ma in quelle che sono considerate le aree critiche:

- Zona centro (area residenziale, giardini e parchi compresi e delimitati dalle vie Aldo? Moro, Rodari, San Francesco, Santa Margherita, degli Artigiani, Europa, Lombardia, Marsala e dei Mille);

- Zona Ovest (area residenziale, giardini e parchi compresi e delimitati dalle vie Lombardia,? Cajani, Buozzi, Matteotti, Don Milano, Sauro, Torrazza e San Maurizio al Lambro);

- Zona San Damiano (area residenziale, giardini e parchi compresi e delimitati dalle vie? Sant'Anna, Corridoni, Col di Lana, Maestri del Lavoro, Dalla Chiesa, Comolli, Lombardia e Adda).

“È consentito l’utilizzo di bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ai fini della consumazione esclusivamente all’interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici espressamente autorizzati ed oggetto di concessione con servizio al tavolo, anche se presenti all’interno delle aree individuate nell’ordinanza – si legge nel documento ufficiale pubblicato sull’albo pretorio del comune di Brugherio -. Previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture, ecc. È consentita, anche al di fuori delle aree indicare indicate nel divieto, la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nelle aree ed orari di cui al divieto previsto nei punti precedenti, purché rientranti all’interno di contestuale spesa più ampia di generi alimentari e non alimentari, ove la vendita di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, risulti minoritaria rispetto agli altri generi contestualmente acquistati”. Per i trasgressori è prevista una multa da 500 a 5mila euro.