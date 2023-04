Guida senza patente: una multa di 5mila euro per il motociclista (ma non solo)

Quando gli agenti della polizia locale di Brugherio lo hanno fermato per un normalissimo controllo hanno subito notato che quella patente mostrava delle anomalie. Così che gli hanno sequestrato il documento e lo hanno sottoposto alle verifiche del caso, confermando i loro dubbi.

Il fatto è successo nel pomeriggio di sabato 15 aprile a Brugherio, in via San Maurizio al Lambro. Gli agenti hanno fermato un motociclista a bordo di una Yamaha. L'uomo, 45 anni originario dell'Egitto e residente a Parabiago, alla richiesta degli agenti ha mostrato la patente, ma i vigili hanno subito notato alcune anomalie. Dubbi poi confermati. Gli agenti hanno proceduto penalmente nei confronti del conducente per patente falsa. Per l'uomo è scattata anche una sanzione di 5mila euro per guida senza patente e la moto è stata sottoposto a fermo amministrativo.

Ad essere sanzionato non è stato solo il conducente, ma anche il proprietario del mezzo con una multa di 398 euro per incauto affidamento del mezzo a persona senza patente.