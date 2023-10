Guida ubriaco in pieno giorno: 51enne rischia un anno di carcere (e 6mila euro di multa)

Guidava con un tasso di alcol in corpo oltre tre volte il limite consentito. E così un 51enne residente in città sabato pomeriggio è stato fermato durante un controllo stradale dalla polizia locale e denunciato. Gli agenti hanno intercettato la Fiat Cinquecento su cui viaggiava intorno alle 17 del 28 ottobre lungo viale Lombardia.

L'uomo è risultato positivo all'accertamento preliminare del precursore dell’alcol e sono state effettuate due prove distanziate tra loro di oltre i 5 minuti previsti dalla legge. In entrambi i casi l'etilometro ha segnalato una violazione: aveva alcol nel sangue per 1.58 g/l e 1.55g/l.

Per il 51enne è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza. Ora rischia una multa da 1.500 a 6.000 euro con arresto da 6 mesi a 1 anno. All'uomo è stata anche ritirata la patente per cui ora rischia la sospensione e sequestrata la vettura.

"Essendo il veicolo di proprietà estranea alla commessa violazione, lo stesso non veniva posto sotto sequestro per la successiva confisca, ma affidato alla proprietà. In questo caso però la norma prevede che la sanzione relativa alla sospensione della patente del conducente sia raddoppiata" hanno sèecificato dal comando della polizia locale di Brugherio.