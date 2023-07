Un'ambulanza del 118 e i carabinieri sono intervenuti all'interno di una pizzeria d'asporto a Brugherio, nella serata di giovedì 28 luglio. Qui, all'interno dell'attività commerciale, per cause in corso di accertamento, poco prima delle 19 si è accesa una discussione tra due persone e dalle parole si è passati alle mani con un 40enne colpito al volto da un pugno.

Sul posto insieme ai carabinieri è giunta un'ambulanza che ha soccorso il malcapitato e lo ha trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate. Le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione: dopo essere stato visitato in pronto soccorso è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.