Brugherio, maxi tavolata da 12 persone nel locale: multa e chiusura di 5 giorni

Una tavolata da dodici persone nel locale e a Brugherio scatta la multa e la chiusura temporanea per un esercizio commerciale. Gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Silverio Pavesi nella serata di venerdì hanno effettuato un controllo in città per il rispetto delle normative covid. Sono stati otto gli operatori impegnati nell'attività che si è protratta fino all'una di notte.

Poche le persone in strada dopo le 23, orario di inizio del coprifuoco in Lombardia. Prima della chiusura degli esercizi il personale ha controllato una ventina di bar, pub e ristoranti. Tra questi anche il locale del centro multato per il mancato rispetto delle disposizioni: oltre alla sanzione di 400 euro per l'attività è stata disposta la chiusura di cinque giorni (che la prefettura potrà decidere di estendere a trenta).

Gli agenti hanno fermato anche alcune autovetture in transito, controllando in totale circa 28 persone. Dopo la chiusura dei locali sono stati effettuati sopralluoghi anche fuori dai pub per verificare che non si formassero assembramenti nei parcheggi o nei luoghi abituali di ritrovo di giovani compagnie. Complessivamente - ad eccezione della sanzione al locale - non sono state rilevate irregolarità e oltre all'attività di controllo il personale è stato impegnato anche nella sensibilizzazione dei cittadini al rispetto delle normative.