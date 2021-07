Controlli al mercato: alla bancarella spunta un lavoratore irregolare

Lavoratore in nero pizzicato al mercato di Brugherio. Sabato 24 luglio gli agenti della polizia locale di Brugherio, nel corso degli abituali controlli, a un banco della frutta e della verdura hanno individuato un lavoratore irregolare.

Dai controlli è emerso che l’attività commerciale era in regola. Fuorché per quel lavoratore che non risultava presente sulla carta d’esercizio, ma che era ugualmente impegnato nella sistemazione dei prodotti sul bancone.

Il lavoratore, privo di documenti, è stato accompagnato alla Questura di Monza per il foto segnalamento. Si trattava di un cittadino di 33 anni, di origine marocchina, senza precedenti. Per l’uomo è scattata l’espulsione.

Mentre per il datore di lavoro la segnalazione all'Ispettorato del lavoro e la denuncia per l’impiego di lavoratore irregolare in Italia.