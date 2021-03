Brugherio, in comune con mazza minaccia dipendenti: "Devo parlare col sindaco"

Attimi di tensione a Brugherio giovedì mattina dove un uomo di 55 anni, residente in città, ha minacciato i dipendenti comunali con una mazza appuntita. Tutto è iniziato poco dopo le 9 quando l'uomo si è presentato fuori dagli uffici comunali di Villa Ghirlanda impugnando l'arma impropria e pretendendo di parlare con il sindaco.

In pochi istanti davanti al municipio è giunta una pattugia della polizia locale di Brugherio che ha bloccato e disarmato l'uomo e lo ha accompagnato presso gli uffici del comando di via Quarto. Per il 55enne è scattata una denuncia per minacce aggravate e il sequestro dell'arma impropria. Poi l'uomo è stato accompagnato da un'ambulanza in Pronto soccorso all'Ospedale di Monza in codice verde in stato confusionale.