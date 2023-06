Mostra l'assicurazione che scade a settembre, ma i vigili scoprono che l'auto non è assicurata

Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per un normalissimo controllo l’uomo ha mostrato l’assicurazione che riportava come data di scadenza settembre 2023. Ma dopo ulteriori verifiche gli agenti hanno scoperto che quell’auto era priva di copertura assicurativa.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 16 giugno a Brugherio. In via Carducci una pattuglia della locale ha fermato un uomo alla guida di una Hyundai Tucson. Dai controlli è emerso che il conducente, 39 anni residente a Monza, risultava privo di copertura assicurativa. Gli agenti procedevano pertanto a contestare il verbale ai sensi dell’art 193 cds di 866 euro con relativo verbale di sequestro amministrativo.

Sono in corso gli accertamenti in merito al documento presentato e successivamente risultato con informazioni non corrette.