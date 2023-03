Continua a circolare anche se i vigili hanno posto l'auto sotto fermo: scatta la multa

Già alla fine di giugno 2022 gli agenti della polizia locale di Settala, nel Milanese, bloccavano quell’auto per omessa revisione. Oggi l’ennesimo controllo da parte dei vigili di Brugherio. Nella giornata di venerdì 10 marzo gli agenti della polizia locale di Brugherio durante un servizio di controllo soste in viale Lombardia angolo via Bindillera hanno scoperto che quell’auto non poteva circolare.

Dai controlli eseguiti dagli agenti è emerso che il 30 giugno 2022 al proprietario dell’auto gli agenti della polizia locale di Settala contestavano l’omessa revisione del mezzo. Si procedeva quindi a cointestare l’articolo 80 comma 14 del codice della strada, ovvero circolazione con veicolo sospeso. Per il proprietario una multa di 1.998 euro e il fermo del mezzo per 90 giorni.