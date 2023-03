Il cantiere (non autorizzato) ostruisce il passaggio: oltre 1.700 euro di multa

Quando gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto hanno trovato il camion con la gru e l’addetto intento nelle operazioni di carico e scarico. Ma in strada non c’era la segnaletica che, come di prassi, avrebbe dovuto delimitare quell’area, né l’addetto aveva richiesto l’occupazione del suolo pubblico. Così che gli agenti hanno sanzionato il conducente del mezzo con una contravvenzione di oltre 1.600 euro. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 marzo, a Brugherio. Intorno alle 15.30 gli agenti si sono recati in Abba: lì avevano ricevuto la segnalazione di un passo carraio ostruito.

Dalle verifiche hanno scoperto che non c’era l'autorizzazione a occupare il suolo pubblico (e quindi senza aver pagato il relativo canone per l’occupazione temporanea), e che l'area interessata dai lavori non era in alcun modo né segnalata da apposita segnaletica né delimitata.

Gli agenti hanno contestato due violazioni all'articolo 21 del Codice della strada: una per cantiere stradale non autorizzato, e l’altra per mancanza della prevista segnaletica per la sicurezza della circolazion. Sanzioni di 866 euro ciascuna. Le sanzione sono state consegnata al conducente e verranno anche notificate all'impresa esecutrice dei lavori, nonché proprietà dell'autogrù.

A seguito della sanzione è stata applicata anche la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere con conseguente sospensione dell’attività che si stava effettuando.