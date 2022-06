Fermato per un controllo, guidava senza avere la patente: multa da 5mila euro

Guidava senza mai aver conseguito la patente. E per il conducente è scattata una multa da oltre cinquemila euro. Il controllo è avvenuto a Brugherio dove in viale Lombardia la polizia locale, durante un servizio di pattugliamento stradale, ha fermato un autocarro Peugeot con al volante un 39enne di origine egiziana, residente a Milano. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo non avesse la patente perchè non aveva mai conseguito il titolo abilitativo per condurre veicoli.

Per la violazione dell'articolo 116 del codice della strada è scattata una multa da 5.100 euro.

Due nuove auto per la polizia locale

Per la polizia locale di Brugherio sono in arrivo due nuove auto. Il comune di Brugherio rinnova il parco veicolare grazie anche all’accesso a contributi pubblici e puntando su nuove vetture a minore impatto ambientale. Con due distinte deliberazioni, la giunta comunale aveva approvato la proposta della polizia locale di aggiornare il parco macchine in dotazione al comando e questo ha permesso di partecipazione ai bandi, uno del Ministero dell'Interno ed uno di Regione Lombardia, ottenendo così i finanziamenti necessari all’acquisto di due nuovi veicoli.

Uno dei due veicoli diventerà una "auto-civetta" e quindi impiegato per attività di polizia giudiziaria da svolgersi in borghese, è dotato di motorizzazione ibrida benzina/elettrico ed è stato acquistato tramite un finanziamento totale ottenuto mediante la partecipazione ad apposito bando ministeriale. “Data la specificità del servizio che andrà a svolgere, si ritiene opportuno omettere ulteriori informazioni” specificano dal comune.

Il secondo mezzo verrà invece utilizzato per il pattugliamento del territorio. Si tratta di un Subaru Forrester ibrido benzina/elettrico di 2.000 cc e 150 cv di potenza, erogati in modalità 4x4. Il suo costo, comprensivo di IVA ed allestimento di polizia stradale ed infortunistica stradale, nonché predisposizione per l'utilizzo delle sofisticate attrezzature elettroniche in dotazione, sfiora i 40mila euro la metà dei quali ottenuti mediante la partecipazione a un bando di co-finanziamento regionale.

“Proseguono quindi gli investimenti voluti della amministrazione comunale cittadina per mantenere efficiente e al passo coi tempi e con le nuove tecnologie, la dotazione strumentale e veicolare della Polizia Locale, con un occhio di riguardo all'aspetto ecologico e a quello economico, contenendo i costi a carico dei cittadini, grazie proprio alla partecipazione a bandi pubblici” spiegano dal municipio.