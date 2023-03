Guida un'auto che non doveva: rischia quasi 16mila euro di multe

Quella Citroen era già stata sottoposta a fermo amministrativo e a sequestro. Ma continuava a circolare perchè il conducente aveva tolto i sigilli e l'aveva rimessa in strada, come se nulla fosse. Ad accorgersi di quanto avvenuto e a far scattare le sanzioni - pesantissime - è stato un controllo della polizia locale. I fatti sono avvenuti nella mattinata di lunedì 6 marzo a Brugherio.

La vettura è stata intercettata tra via Ca secca e via Talamoni e gli agenti hanno intimato l'alt. Dai controlli effettuati è emerso che il veicolo in circolazione era sottoposto al sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 193 cds ed al fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 80 cds prima reiterazione.

Al conducente è stata contestata la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213c8 cds con una multa di 1984 euro e la circolazione del veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'articolo 214c8 cds per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta dell'ammenda. A decidere l'importo sarà il prefetto e l'uomo rischia di dover pagare fino a 7937 euro. Una cifra simile potrebbe sborsarla anche per l'ammenda per la reiterazione della circolazione con veicolo già sospeso ai sensi dell'articolo 80 C14 cds di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Per l'uomo è scattata anche una denuncia per aver rimosso i sigilli dal mezzo.