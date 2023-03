In moto senza patente, assicurazione e revisione: multe per 6.200 euro

Guidava un motorino senza patente perché non l'aveva mai conseguita. E il mezzo era senza assicurazione e senza revisione.

Un uomo di 53 anni, cittadino peruviano residente a Brugherio, è stato multato con sanzioni per 6.200 euro in seguito a un controllo della polizia locale. Gli agenti erano impegnati in via San Maurizio al Lambro e hanno fermato il 53enne in sella al ciclomotore. Dagli accertamenti effettuati dal personale sono emerse diverse irregolarità e per l'uomo sono scattate le sanzioni.

Il veicolo inoltre è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo per tre mesi.