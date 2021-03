Espone il pass disabili, ma l'intestatario è morto due anni prima: scatta la denuncia

Espone sul cruscotto dell'auto il contrassegno dei disabili, ma l'intestatario è morto due anni prima. Scoperta dalla polizia locale di Brugherio una furbetta del pass disabili.

Il fatto è accaduto martedì 9 marzo quando gli agenti della polizia locale, impegnati nei controlli per la corretta occupazione degli stalli riservati agli invalidi, hanno scoperto che il pass esposto sul cruscotto di quella vettura era contraffatto.

Erano circa le 12.20 quando gli agenti sono stati insospettiti da quel contrassegno esposto su un'automobile parcheggiata in piazza Battisti, in uno stallo riservato alle persone con disabilità.

Si trattava, infatti, di una semplice fotocopia a colori. Approfondendo i controlli hanno scoperto che l'intestatario del pass era morto nel 2019.

L'auto è stata immediatamente rimossa. Partito subito anche il sequestro del pass e la denuncia per contraffazione contro una donna di Brugherio, di 50 anni, risultata proprietaria e conducente del mezzo.