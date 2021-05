Brugherio, piazza Roma chiude alle auto: il centro diventa pedonale

Brugherio dice no alle auto in piazza. Da lunedì 7 giugno al prossimo 3 ottobre piazza Roma chiude al traffico sette giorni su sette (non più solo domenica e festivi) e 24 ore su 24. La sperimentazione, annunciata dal sindaco, sarà valida fino a inizio ottobre.

"Sono almeno tre le ragioni che ci hanno spinto a decidere per questa sperimentazione" spiega il primo cittadino Marco Troiano. "Rendere disponibile uno spazio importante della nostra città per l'aggregazione dei cittadini in totale sicurezza, entrando ora in un periodo dove, per effetto dell'evoluzione della pandemia e della campagna di vaccinazione, le misure restrittive verranno meno o saranno di molto alleggerite. E ancora rendere disponibile uno spazio importante della nostra città alle realtà commerciali presenti in piazza, che potranno così allargare lo spazio per tavolini etc, utilizzando la procedura accelerata e la gratuità previste dalla legge".

La decisione è stata presa anche per tutelare la sicurezza nel centro cittadino "rivedendo un percorso che porta poi al budello e al rischio per pedoni e biciclette che ben conosciamo" ha dichiarato il sindaco.

"Una piazza libera dalle auto dovrà diventare uno spazio per attività, eventi e proposte che vogliamo proporvi in questo periodo, proprio con l'obiettivo di tornare a stare insieme (sempre in condizioni di sicurezza) dopo tanto tempo, superando il periodo "senza eventi" che abbiamo vissuto. Aggiungiamo così un "tassello" del progetto per un nuovo centro della città, che vogliamo portare avanti con sempre maggiore determinazione" conclude il primo cittadino Troiano.