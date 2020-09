Rapina donna fuori da supermercato poi minaccia 15enne che la difende: arrestato

Ha chiesto con insistenza del denaro a una donna, fuori da un supermercato. Poi, dopo aver collezionato numerosi rifiuti, ha deciso di passare all'azione e ha afferrato con violenza la borsetta della signora. La vittima, 67 anni, ha cercato di difendersi e ha tenuto stretta la borsa ma a causa della spinta è caduta a terra. E' successo a Brugherio, nel pomeriggio di domenica 13 settembre, fuori dal supermercato Di Più, in viale Europa. E grazie all'intervento dei carabinieri della stazione di Brugherio il responsabile è stato subito fermato e arrestato.

La chiamata alla centrale operativa è partita da alcuni testimoni che avevano appena assistito alla scena. L'uomo, 50 anni, residente in città, dopo aver strappato via la borsa alla donna ha anche minacciato un ragazzino che si era avvicinato per aiutare la signora dopo l'aggressione. Il rapinatore poi è stato fermato a pochi metri di distanza, con in mano ancora la borsa della vittima con dentro tutti i suoi documenti.

L'uomo è finito in manette con l'accusa di rapina impropria e in seguito al giudizio per direttissima avvenuto nella giornata di lunedì per il 50enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.