Senza libretto e positivo all'alcool test: gli ritirano la patente

Guidava senza libretto di circolazione e avendo bevuto alcool oltre il il limite consentito il mezzo dell'azienda per la quale lavora.

Una pattuglia della polizia locale di Brugherio, impegnata in un posto di controllo, ha intercettato poco dopo le 22 di sabato 1 luglio il conducente di un autocarro Fiat, un 35enne di nazionalità albanese e domiciliato in provincia di Verona. Alla richiesta di esibire i documenti del mezzo l'uomo avrebbe dichiarato di non essere in possesso del libretto di circolazione. Chiarendo inoltre di non avere residenza in Italia. Secondo quanto risultato dai controlli successivi il mezzo è risultato essere di proprietà di una società con sede a Verona, della quale il 35enne avrebbe dichiarato di essere dipendente. Per lui è scattato subito il ritiro della patente e una multa di ben 500 euro. Sottoposto all'alcoltest con l'etilometro è infatti risultato positivo.

Gli agenti si sono poi attivati per la riconsegna dell'autocarro e anche la posizione lavorativa del 35enne verrà ora sottoposta a verifica.