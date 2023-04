Passa con il rosso e risulta positivo all'alcoltest: maxi multa e tolti 11 punti dalla patente

In pochi minuti si è visto sospendere la patente, levare 11 punti e pagare una sanzione di 600 euro. Questo quanto accaduto a un automobilista che nella mattinata di ieri, martedì 4 aprile, è stato controllato dagli agenti della polizia locale di Brugherio dopo che non si era fermato al semaforo.

Il fatto è accaduto verso le 11 in viale Lombardia, all'incrocio con via Marsala. Gli agenti hanno subito fermato quell'automobilista - un 43enne di Monza - che con la sua Chevrolet non si era fermato al rosso. In seguito ai controlli gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno constatato che il 43enne aveva un tasso alcolemico di 0,70 g/l la prima prova, mentre la seconda prova era di 0,67g/l.

Gli agenti gli hanno contestato la guida in stato di ebbrezza e il passaggio con il semaforo rossi. La patente di guida è stata ritirata per successiva sospensione da parte della prefettura, oltre a una sanzione di 600 euro. Al 43enne sono stati anche tolti 11 punti dalla patente.