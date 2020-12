Guida furgone senza assicurazione (sospesa per lockdown): mezzo sequestrato e maxi sanzione

Circolava senza assicurazione l'autocarro sequestrato (e poi restituito) nella giornata di martedì 1 dicembre dalla polizia locale di Brugherio.

Il mezzo, fermato in via Lombardia, era guidato da un 76enne residente a Brugherio. L'uomo, che sosteneva di essere assicurato e di aver preso il furgone per fare gasolio, ha chiamato la figlia in azienda davanti agli agenti. Ha appreso così che l'assicurazione del mezzo era stata sospesa durante il lockdown e mai più ripristinata.

Dopo aver riattivato la polizza, la polizia locale ha annullato il sequestro del mezzo: 868 euro l'ammontare della multa inflitta al 76enne.