Brugherio, nove auto senza assicurazione sequestrate in un mese e mezzo

Nove veicoli senza assicurazione fermati e sequestrati a Brugherio in meno di un mese e mezzo. Non si ferma l'attività del comando di polizia locale guidato da Silverio Pavesi contro il fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa sulle strade cittadine. L'altro giorno, durante un servizio di controllo, gli agenti hanno intercettato un altro veicolo senza assicurazione: si tratta del nono mezzo pizzicato dall'inizio dell'anno.

A finire nel mirino del personale del comando di via Quarto è stata una Citroen con un 55enne brugherese al volante: il mezzo è risultato sprovvisto di copertiva assicurativa dallo scorso luglio 2020. Per sette mesi dunque la vettura aveva viaggiato sulla strada senza una polizza assicurativa. Per il prorpietario è scattata una multa di 867 euro, la decurtazione di cinque punti della patente e il sequestro del veicolo.