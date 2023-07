Brugherio travolta dalla tempesta: alberi caduti e cittadini senza elettricità

Anche Brugherio deve fare la conta dei danni. La città brianzola è stata pesantemente colpita dal nubifragio che si è abbattuto nella serata di venerdì 21 luglio. Vento fortissimo e una pioggia battente hanno causato la caduta di molti alberi e di cornicioni divelti. Tra i problemi maggiori soprattutto quello dell’elettricità con tante strade rimaste al buio.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata, come ha spiegato sui social il sindaco Roberto Assi. “I danni sono molti. È stata attivata l’unita’ di crisi presso il palazzo comunale – scrive su Facebook -. Presenti, oltre a me, il vicesindaco Benzi, gli assessori Balconi, Varisco, Nava e Cristiano, il presidente del consiglio comunale Bulzomi e alcuni consiglieri comunali. In questo momento sono al lavoro in tutta la città personale comunale, vigili del fuoco, protezione civile, Croce rossa, volontari, e privati cittadini”.

Nella tarda serata di ieri gran parte di Brugherio era ancora senza corrente. Il sindaco ha spiegato che nella macchina dei soccorsi la priorità era stata data “a persone in difficoltà e ingombri stradali, a partire dalle vie di maggior traffico. Stiamo controllando tutti gli edifici scolastici e purtroppo abbiamo constatato danni importanti”.