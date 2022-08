Guida ubriaco e si schianta contro un palo

Ha perso il controllo del furgone che guidava ed è uscito fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce e danneggiando anche un tombino. L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 4 agosto, a Brugherio. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti intorno alle 19 oggi all'altezza dell'intersezione tra via Marsala e viale Lombardia.

Il sinistro ha coinvolto un solo mezzo: un furgone Ford, condotto da R.I., cittadino 51enne di origine albanese ma residente a Brugherio. Durante gli accertamenti gli agenti della polizia locale hanno sottoposto il conducente al test dell'etilometro e il 51enne è risultato positivo con entrambe le prove di poco sotto 1,5 g/l, un valore quasi pari a tre volte il limite consentito.

Per l'uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza con ritiro della patente di guida. Il palo è stato momentaneamente messo in sicurezza e verrà rimosso dalla ditta incaricata nella giornata di venerdì.