Brugherio, 37enne trovato morto in auto

Un uomo di 37 anni è stato ritrovato senza vita questa mattina, 29 luglio, all'interno di un auto a Brugherio.

La chiamata al numero 118 Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) è arrivata poco dopo le 10.30, a seguito della segnalazione di una persona deceduta in via Bindellera. Sul posto sono giunte un'automedica e un ambulanza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e gli operatori sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Al momento non sono ancora state chiarite quali siano state le cause della morte né perché l'uomo si trovasse a bordo dell'auto. Per affiancare i soccorsi sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Brugherio, tuttora al lavoro per capire cosa sia accaduto

Articolo in aggiornamento