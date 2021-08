Stop agli allagamenti: arriva la vasca volano sotto al parcheggio comunale

Addio agli allagamenti a Brugherio. Al via all'inizio di settembre il cantiere di BrianzAcque per la realizzazione della vasca volano, che ridurrà l'impatto delle forti piogge sulla rete fognaria. La struttura sarà ubicata sotto al parcheggio comunale tra le vie Dante e Kennedy.

Invisibile perché totalmente interrato, con impatto pressoché nullo, il bacino di laminazione delle acque, verrà costruito in cemento armato vibrocompresso attraverso l’assemblaggio di 100 scatolari prefabbricati, disposti su cinque file comunicanti.

In occasione di eventi meteorici intensi, l’acqua in eccesso verrà convogliata e temporaneamente immagazzinata all’interno dell’invaso per poi essere smaltita in modo calmierato a precipitazione piovosa conclusa. Grazie a questo sistema, sarà possibile garantire il corretto funzionamento della fognatura senza più sovraccarichi e fuoriuscite d’acqua dalle condotte.

“Quest’opera di rilevanza pubblica è un ulteriore tassello del mosaico di vasche volano che abbiamo e che stiamo realizzando sul territorio quali strutture utili per far fronte agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici e dell’eccessiva urbanizzazione - dichiara Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque -. Già da tempo, il nostro sforzo, condiviso dai comuni soci, è quello di mettere in campo interventi per la mitigazione e l’adattamento al climate change in un’ottica preventiva e con più metodologie anche nell’ambito del nuovo percorso di transizione ecologica”.

La vasca volano avrà una capacità di accumulo massima di 1080 metri cubi. Salvo imprevisti, per realizzarla occorreranno nove mesi e un impegno di spesa pari a 1milione e 600mila euro, somma proveniente dagli introiti della tariffa del Sistema Idrico Integrato, reimpiegati per un nuovo investimento destinato all’efficientamento del sistema fognario locale a beneficio della comunità locale e dell’ambiente.

Il progetto di BrianzAcque su Brugherio non si esaurisce con il manufatto per la regimentazione delle acque ma, a completamento dell’intervento, include la sistemazione urbana e un nuovo look per il parcheggio. Tramite l’attivazione di apposite sinergie istituzionali e una convenzione con il Comune verrà eseguita una riqualificazione dell’area sovrastante la vasca. In particolare, sono previsti interventi sull’arredo urbano con la posa di panchine, cestini, alberature, aiuole verdi. Ancora: percorsi pedonali e una nuova illuminazione con entrata e uscita dal parking da via Kennedy.

“La realizzazione della prima vasca volano a Brugherio, ad opera di BrianzAcque, realizza due importanti obiettivi - dichiara Marco Troiano, sindaco di Brugherio -. Questa opera ci consente da una lato di proseguire e rafforzare l’attenzione concreta verso i cambiamenti climatici, che ormai coinvolgono tutte le città e, nello stesso tempo, realizza la riqualificazione di un’are dal nostro territorio che finora era caratterizzata da uno sterrato poco fruibile, che invece ora diventerà un ulteriore tassello delle opere che hanno interessato il centro di Brugherio. Ancora una volta, BrianzAcque si conferma una società capace di realizzare progetti concreti di miglioramento delle città che gestisce”.