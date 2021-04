Il gatto impaurito non riesce più a scendere dall'albero: lo salvano i vigili del fuoco

L'episodio è avvenuto a Brugherio. Il micio salito in cima non riusciva più a scendere. I vigili del fuoco di Monza lo hanno recuperato e trasferito all'Enpa

Si è arrampicato fino in cima all'albero e poi non è più riuscito a scendere. I miagolii del gatto hanno allertato i passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Monza e l'Aps Monza.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 aprile. Erano da poco passate le 15.30 quando i vigili del fuoco di Monza si sono diretti a Brugherio, in via Manin, per recuperare il micio, un bel gatto di color grigio in preda al panico perchè non riusciva più a scendere a terra. Prezioso l'intervento dei pompieri che con pazienza e delicatezza sono riusciti a conquistarsi la fiducia del gatto e a salvarlo.

Con l'ausilio dell'autoscala i vigili del fuoco sono riusciti a salire fino in cima all'albero e a salvare il gattino che inizialmente spaventato si è poi lasciato coccolare dai suoi salvatori.

Il gatto è stato poi trasferito alle amorevoli cure dei volontati dell'Enpa di Monza, in via San Damiano.