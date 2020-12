Brugherio, litiga con la ex moglie e si cosparge di benzina minacciando di darsi fuoco

Si è cosparso di benzina poi ha minacciato di darsi fuoco. Attimi di tensione domenica pomeriggio a Brugherio quando in via Nazario Sauro sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina.

Un uomo di 38 anni, cittadino romeno, in seguito a una discussione con la ex moglie da cui si era separato, avrebbe minacciato di compiere un gesto estremo, versandosi addosso del liquido infiammabile all'interno della propria abitazione. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare. I militari sono entrati nell'appartamento - dove non c'era alcuna traccia di fiamme - e hanno bloccato l'uomo che però ha opposto resistenza e per questo è finito in manette.

In seguito alla direttissima per il 38enne sono stati disposti i domiciliari.