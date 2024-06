Grave incidente sul lavoro mercoledì mattina a Brugherio. Poco dopo le sette, presso la sede della Piomboleghe, in via Eratostene, sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme alla polizia locale dopo che che un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a un infortunio sul lavoro.

La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata alle 7.04 e la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Secondo quanto al momento ricostruito, il 62enne avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 35% del corpo, colpito da una fuoriuscita di piombo fuso sotto pressione. Il 62enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica dell'incidente sul lavoro è al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti, insieme al personale di Ats e ai carabinieri.

Solo qualche settimana fa, poco distante dall'azienda, nella zona industriale al confine tra Brugherio e Agrate Brianza, un ragazzo di 24 anni aveva perso la vita in un incidente sul lavoro: un'esplosione all'interno di un laboratorio di vernici aveva causato un rogo nel quale era rimasto carbonizzato.